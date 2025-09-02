Maltempo nel Veronese, "come un urugano" su San Bonifacio

Il Veneto è tra le aree più colpite dal maltempo: tra San Bonifacio (VR) e Lonigo (VI) un violento temporale, "come un urugano", dalle parole dei testimoni, ha provocato gravi danni: alberi caduti, tetti volati, allagamenti di cantine e garage. In particolare a San Bonifacio, pesanti disagi e danni nelle frazioni di Motta e Prova, nei quartieri Ambrosini e Praissola, quest'ultimo rimasto al buio. Almeno due le auto danneggiate sotto le piante cadute. Devastato il capitello con la Madonnina in via Portone, crollato il muro di conta del campo di basket al parcheggio Palù, in via dei Tigli. Decine di richieste d'intervento ai vigili del fuoco.