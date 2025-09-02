Maltempo nel Veronese, livelli di guardia dell'Adige

La Protezione civile del Veneto, dopo aver dichiarato l'allerta gialla per temporali su tutto il territorio regionale, e per criticità idrogeologica su tutti i bacini del Veneto eccetto Adige-Garda e Monti Lessini e Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, aveva anche dichiarato la fase di attenzione lungo il fiume Adige per criticità idraulica, a causa dell'innalzamento dei livelli idrometrici con probabile superamento del primo livello di guardia nella sezione di Verona.