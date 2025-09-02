Logo Tgcom24
Maltempo nel Veronese, livelli di guardia dell'Adige

Le immagini dei forti temporali che hanno provocato criticità idraulica

02 Set 2025 - 09:22
03:58 

La Protezione civile del Veneto, dopo aver dichiarato l'allerta gialla per temporali su tutto il territorio regionale, e per criticità idrogeologica su tutti i bacini del Veneto eccetto Adige-Garda e Monti Lessini e Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, aveva anche dichiarato la fase di attenzione lungo il fiume Adige per criticità idraulica, a causa dell'innalzamento dei livelli idrometrici con probabile superamento del primo livello di guardia nella sezione di Verona. 

