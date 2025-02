Maltempo nel Messinese, il sindaco-eroe a Tgcom24: "Ecco come ho salvato l'uomo nel sottopasso sommerso"

Matteo Giuseppe Francilia, sindaco di Furci Siculo (Messina) è stato protagonista di un salvataggio nel sottopasso allagato della sua cittadina e a Tgcom24 racconta dell'episodio. "Noi sindaci stiamo sul campo dalla mattina alla sera, siamo in trincea per cercare di stare accanto ai cittadini. E abbiamo fatto il nostro dovere, quando intorno alle 7.30, un automobilista mi ha chiamato", ricorda a Tgcom24.



"Io ero già in giro - racconta Francilia a Tgcom24 - per monitorare la situazione e mettere qualche transenna per chiudere qualche strada, perché la pioggia era torrenziale. Mi sono recato sul posto e nel sottopasso l'acqua stava aumentando di livello. A quel punto ho chiamato ambulanza e vigili del fuoco, ma bisognava intervenire: così con il mio assessore siamo entrati nell'acqua, l'uomo era sul tetto dell'auto e lo abbiamo trasportato fuori. Tutto è bene quel che finisce bene".