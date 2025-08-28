Maltempo, la perturbazione atlantica si abbatte sull'Italia

Piogge intense e raffiche di vento fino a 100 chilometri orari. La perturbazione atlantica si abbatte sull'Italia e porta maltempo a partire dal Nord. Danni fra le strade e i corsi d'acqua, in particolare in Lombardia e in Piemonte, con i rischi idrogeologici che erano stati segnalati dal bollettino della Protezione civile. In provincia di Verbania sono caduti più di 200 millimetri di pioggia nelle ultime 24 ore. Il torrente San Bernardino, così, ha superato la soglia di guardia. Sempre in Piemonte, alcune strade - come la Statale 21 della Maddalena, in provincia di Cuneo - è stata chiusa per frana. Forti disagi anche per gli allagamenti, soprattutto in Lombardia. Forte vento sulle coste, in particolare nelle Marche e in Liguria. Il maltempo arriverà nelle prossime ore anche al Centro-Sud.