Maltempo, i danni di piogge e grandine sulle colture

Le allerte gialle sono state prorogate per tutta la giornata del 20 agosto"di Lorenzo Pace
Chicchi di grandine gigante, temporali, burrasche e trombe d'aria. Al Sud, in particolare, in Sardegna e in Calabria il maltempo sta distruggendo i raccolti. Il Cagliaritano è fra le zone più colpite nelle ultime ore e in alcuni comuni è stato dichiarato lo stato d'emergenza. Secondo Coldiretti è stato cancellato, nel giro di poche ore, un anno di lavoro. In Calabria le cooperative annunciano che in due giorni sono caduti 200 millimetri di pioggia per ogni metro quadrato.
