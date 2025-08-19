Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Grandine e trombe d'aria

Maltempo, i danni di piogge e grandine sulle colture

Le allerte gialle sono state prorogate per tutta la giornata del 20 agosto"

di Lorenzo Pace
19 Ago 2025 - 19:21
01:24 

Chicchi di grandine gigante, temporali, burrasche e trombe d'aria. Al Sud, in particolare, in Sardegna e in Calabria il maltempo sta distruggendo i raccolti. Il Cagliaritano è fra le zone più colpite nelle ultime ore e in alcuni comuni è stato dichiarato lo stato d'emergenza. Secondo Coldiretti è stato cancellato, nel giro di poche ore, un anno di lavoro. In Calabria le cooperative annunciano che in due giorni sono caduti 200 millimetri di pioggia per ogni metro quadrato. 

video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri