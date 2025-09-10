Maltempo, frana e persone isolate sull'isola d'Elba

Strade come fiumi, persone salite sul tetto delle case, allagamenti e frane, linee telefoniche interrotte. L’isola d’Elba allagata per la terza volta negli ultimi 7 mesi. Era già successo a febbraio e alla fine di agosto. La rabbia dei cittadini si aggiunge alla disperazione, al senso di impotenza. Anche i turisti, presenti sull’isola, sono disorientati. Dopo i 70 mm di pioggia caduti ieri in un’ora, stamattina altri 50mm si sono abbattuti sull’isola, causando l’esondazione dei fossi valle di Lazzaro e della Concia, entrambi a Portoferrario, la zona più colpita. In località Forno una frana ha interrotto la viabilità e al momento ci sono 200 persone isolate. In Toscana colpite anche la zona di Massa Carrara.