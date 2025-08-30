Maltempo e controesodo, le vacanze finiscono con la pioggia

Allagamenti, tetti divelti e alberi pericolanti. Per molti italiani le vacanze finiscono sotto la pioggia. Nella notte sono stati più di duecento gli interventi dei vigili del fuoco a causa del maltempo. Temporali e trombe d'aria hanno colpito soprattutto il nord Italia. Ma è anche un weekend caratterizzato dal controesodo e dal traffico intenso sulle autostrade di tutto il Paese.