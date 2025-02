Frane, esondazioni, decine di persone soccorse in casa o nelle auto allagate da fossi e torrenti straripati. L'ultima ondata di maltempo ha colpito con violenza inaudita l’Isola d'Elba. Un black out elettrico - che ha reso inutili le pompe idrovore, fondamentali per far defluire l'acqua - ha peggiorato ulteriormente la situazione.