Maltempo, allerte meteo"in Lombardia, Veneto e Toscana

Un tetto completamente divelto, scaraventato a terra come fosse carta. Siamo nel Bresciano, dove il maltempo si è abbattuto con violenza spazzando via coperture, danneggiando auto e seminando paura tra i residenti. Trombe d’aria e temporali flagellano nuovamente sul paese, scattano le allerte meteo in Lombardia, Veneto e Toscana, con danni diffusi in diverse regioni del Nord. A Milano osservati speciali i fiumi Seveso e Lambro, mentre in Liguria raffiche di vento fino a 100 km orari hanno provocato la caduta di diversi alberi e danneggiato strutture leggere.

