Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
raffiche di vento fino a 100 km

Maltempo, allerte meteo"in Lombardia, Veneto e Toscana

A Milano osservati speciali i fiumi Seveso e il Lambro

di Chiara Ottaviani
29 Ago 2025 - 13:08
01:27 

Un tetto completamente divelto, scaraventato a terra come fosse carta. Siamo nel Bresciano, dove il maltempo si è abbattuto con violenza spazzando via coperture, danneggiando auto e seminando paura tra i residenti. Trombe d’aria e temporali flagellano nuovamente sul paese, scattano le allerte meteo in Lombardia, Veneto e Toscana, con danni diffusi in diverse regioni del Nord. A Milano osservati speciali i fiumi Seveso e Lambro, mentre in Liguria raffiche di vento fino a 100 km orari hanno provocato la caduta di diversi alberi e danneggiato strutture leggere.
 

video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri