Malagiustizia a Noto: "Da due anni attendiamo l'esito dell'autopsia della mamma"

"Dopo l'intervento per un tumore al colon mia madre è rimasta 40 giorni in terapia intensiva prima di morire e due anni dopo il suo decesso aspettiamo l'esito dell'autopsia per capire se è stato un caso di malasanità", denunciano le figlie di una 79enne morta in un ospedale del Catanese nell'agosto del 2023. L'esito dell'autopsia non è mai stata depositata, c'è il rischio prescrizione.