Mafie, Dia: 50mila le segnalazioni di operazioni sospette nel 2024

Nella lotta al riciclaggio, nel corso del 2024, sono state oltre 150mila le Sos, segnalazioni operazioni sospette, analizzate dalla Dia, relative a circa 1,6 milioni di persone fisiche e giuridiche segnalate. I contenuti di oltre 50mila Sos sono stati evidenziati alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, in quanto potenzialmente attinenti alla criminalità organizzata. Le stesse sottendono, a loro volta, un flusso di oltre 1,3 milioni di operazioni finanziarie sospette, relative a movimentazioni di denaro per 49,2 miliardi di euro. I dati sono contenuti nel rapporto sulle attività della Dia nel 2024. "L'obiettivo che si pone la Dia - si legge - è quello di intercettare le architetture societarie d'interesse e i connessi flussi di denaro per coniugare al meglio e in chiave moderna, il noto 'metodo Falcone' del 'follow the money', ossia la necessità di seguire costantemente le tracce del denaro per intercettare le strategie di espansione economica della mafia, in Italia e all'estero".