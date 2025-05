Madonna di Trevignano, le indagini su Gisella Cardia non saranno prorogate

Le indagini della Procura di Civitavecchia su Gisella Cardia, la presunta veggente di Trevignano Romano finita sotto inchiesta per truffa, non saranno prorogate. Il gip ha respinto la richiesta degli investigatori, che dal 2023 - dopo le denunce presentate da alcuni seguaci un tempo vicini all'associazione della Madonna di Trevignano - indagano per capire se quella di Cardia e di suo marito sia stata o meno una messa in scena. In pratica i giochi son fatti.