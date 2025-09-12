Lucia, picchiata dall'ex marito, a Tgcom24: "Gli schiaffi più forti? Le giustificazioni del giudice"

"Ho preso le botte fisiche, ma gli schiaffi più forti li ho presi dalle motivazioni scritte dal giudice. Il dolore più forte mi è arrivato lì", spiega Lucia a Tgcom24, dopo che lo scorso giugno, in primo grado, il Tribunale di Torino ha condannato il marito a 18 mesi (pena minima che non prevede la reclusione) perché "andava compreso" il suo stato d'animo di uomo ferito dalla fine di un matrimonio durato 20 anni e interrotto per volontà della donna. "Aver giustificato da quella sentenza il mio ex marito che mi ha massacrato di botte è aver creato un precedente per tutti quelli che arriveranno dopo di lui", ha aggiunto Lucia. La pena di 18 mesi è minima e non prevede reclusione, avendogli il giudice anche concesso la condizionale e tutte le attenuanti previste dalla legge. L'ex marito è stato denunciato tre anni fa per violenze verbali, economiche oltre che per un pestaggio brutale nei confronti della donna.