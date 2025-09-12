Logo Tgcom24
Nella cattedrale di San Martino

Lucca,"il volto del santo non è più nero

L'opera, riconducibile al IX secolo, sarà visibile nella cattedrale dal 13 settembre dopo un restauro lungo oltre tre anni

di Michela Pagano
12 Set 2025 - 13:46
Nella cattedrale di San Martino a Lucca, il volto santo del cristo trionfante è tornato a risplendere. Dopo oltre tre anni di restauro, è riemersa la colorazione chiara del viso, coperta negli anni da una tintura scura. L’opera, riconducibile al IX secolo, sarà visibile nella cattedrale dal 13 settembre, dove resterà fino alla prossima estate. "Due sono state le scelte importanti in fase di restauro: la separazione del Cristo dalla croce e poi la scelta di intervenire sullo strato scuro che lo ha caratterizzato pensiamo a partire dalla fine del '600" ha spiegato Sandra Rossi dell'Opifiico delle Pietre Dure. L'incarnato chiaro, gli occhi vitrei, le decorazioni della veste donano oggi un messaggio di speranza.

  

  

 
 

