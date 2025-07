Lourdes, riconosciuto il miracolo numero 72

"Questa guarigione è avvenuta in maniera inspiegata per quelle che oggi sono le nostre conoscenze mediche” dice Alessandro de Franciscis, medico responsabile constatazioni mediche santuario di Lourdes. Un miracolo. Ufficialmente il 72esimo avvenuto nel Santuario della Madonna di Lourdes. Era stato certificato già lo scorso 16 aprile, ora la commissione formata da 35 esperti provenienti da tutto il mondo e rappresentanti di diverse specializzazioni mediche ha presentato l’esito dell’accertamento sulla guarigione di Antonietta Raco. Una guarigione da una grave forma di sclerosi laterale primaria avvenuta dopo un pellegrinaggio “Quando ero dentro la vasca ho sentito questo forte dolore alla gambe ma non ho raccontato nulla a nessuno” ha raccontato la donna. Era il 2009, Antonietta era arrivata al Santuario di Lourdes seduta sulla sua carrozzina, accompagnata dalle volontarie. I medici le avevano detto che non avrebbe mai più camminato.