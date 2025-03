Lodi, una panchina rossa contro la violenza di genere

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, davanti alla sede del Tribunale di Lodi, è stata posizionata una panchina rossa, in ricordo di tutte le donne vittime di violenza e come simbolo dell'impegno nella lotta contro la violenza che la comunità e le istituzioni sono chiamate a sostenere. "È un progetto di prevenzione molto importante contro la violenza di genere che speriamo diventi curricolare in tutte le scuole, solo cercando di aiutare i ragazzi a riflettere sul problema si può combattere la violenza contro le donne". spiega Eugenia Chiapparini, Presidente dell'associazione Alaus