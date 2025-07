Liliana Resinovich, nuova perquisizione a casa di Sebastiano Visintin

La procura di Trieste ha ordinato una nuova perquisizione e ulteriori accertamenti per fare luce sulla morte di Liliana Resinovich, di cui si persero le tracce il 14 dicembre 2021 e poi fu trovata senza vita tre settimane dopo, nella boscaglia vicino a un ex ospedale psichiatrico. Gli investigatori vogliono fare chiarezza su quanto avvenuto in quella mattinata in cui il marito Sebastiano Visintin, indagato per omicidio, ha dichiarato di essere andato prima in pescheria e di essere rimasto tre ore nel suo laboratorio da arrotino, prima di salire in bici per una pedalata ripresa con la telecamera GoPro. L'ultima perquisizione si è concentrata su tutti i macchinari, incluso un approfondimento sul loro consumo di energia elettrica, e il materiale in generale utilizzato dall'uomo per l'affilatura dei coltelli.