Liliana Resinovich, l'amico: "Visintin non è colpevole ma lui sa chi è stato"

Claudio Sterpin, l'86enne amico del cuore di Liliana Resinovich, cambia idea. Non sarebbe più il marito, Sebastiano Visintin, il responsabile dell'omicidio della 63enne scomparsa il 14 dicembre 2021, bensì più persone l'avrebbero uccisa. E, secondo quanto dichiarato da Sterpin, che sarà sentito durante l'incidente probatorio, Visintin sa chi sono i colpevoli. L'uomo risulta ancora irreperibile, da quando si è recato in Austria dopo la sua iscrizione nel registro degli indagati. Sui social però è ancora attivo e continua a pubblicare post in ricordo di Lilly, come questo.