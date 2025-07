Leoncavallo, rinviato ancora lo sfratto: è il 132esimo tentativo in 31 anni

Al Leoncavallo l'attesa per l'ennesimo sfratto comincia già alle 9 del mattino. Non ci si aspetta uno sgombero con l'uso della forza pubblica. Dalla sede storica di Via Leoncavallo, il centro sociale si è spostato in una struttura occupata abusivamente. Lo Stato è stato condannato a pagare 3 milioni di euro di danni ai proprietari, proprio perché non sono stati eseguiti gli sfratti in modo esecutivo.