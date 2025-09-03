Leoncavallo, manifestazione di protesta per lo sgombero senza il Cantiere

Per l'altro"centro sociale "storico" della città, l'accordo con il Comune""rafforza la logica clientelare del voto di scambio""di Davide Loreti
Tra le associazioni che sabato, a Milano, aderiranno alla manifestazione di protesta contro lo sgombero del Leoncavallo, non c’è quella del Cantiere, altro centro sociale “storico” della città. Al Cantiere, infatti, proprio non piace che il Leoncavallo possa accettare di trasferirsi in un capannone in zona Corvetto, offerto ufficialmente dal Comune.
Dagli annunci sui social del Cantiere, l’ormai quasi “nemico” Leoncavallo appare come un complice del sistema e delle istituzioni: l’accordo con il Comune, scrivono, "rafforza la logica clientelare del voto di scambio”.
