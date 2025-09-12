Leonardo Serena, campione di podismo a 88 anni: "Sogno i Mondiali"

"La vita è molto più bella, molto più tranquilla, molto più esaltante facendo allenamenti secondo la propria capacità e il proprio corpo". Parola di Leonardo Serena, foggiano di 88 anni, metà dei quali passati a correre. Un amore nato per gioco 43 anni fa durante una vacanza: una corsa di 10 km che gli ha cambiato la vita. "Eano 9 giri, ho fatto il primo giro e mi sono sentito abbastanza bene, ho fatto il secondo, il terzo, il quarto alla fine li ho fatti tutti e sono stato premiato: quarto posto di categoria" racconta. Da allora non si è più fermato. Decine le coppe e le medaglie che mostra orgoglioso, nell’attesa di realizzare un sogno: "Non lo dovrei dirlo per scaramanzia: i mondiali!". Oggi si allena in pista due volte a settimana, ma per lui la corsa non è solo uno sport: "Rappresenta la vita, non si smette di correre perché si diventa vecchi, ma si diventa vecchi solo quando smetti di correre".