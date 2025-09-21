Logo Tgcom24
Tragedia a Brivio

Lecco, due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un'auto

Le due giovani andavano a piedi alla festa del paese insieme a un'amica

di Alessandra Rolla
21 Set 2025 - 12:47
01:31 

L'ultima sera d'estate.La festa del paese. Tre amiche camminavano sul ciglio di questa strada per andare alla sagra di Brivio, nel lecchese. Due di loro, Milena Marangon e Giorgia Cagliani, 21 anni di Paderno Dugnano, sono state investite da un furgone. Falciate di spalle, sono morte sul colpo. una terza studentessa, ventenne, la più giovane del gruppo, che vive a Robbiate, è stata appena sfiorata dal mezzo ed è riuscita a salvarsi. E' stata ricoverata sotto shock, ma miracolosamente illesa. Al volante del camion un trentenne originario dell’Europa dell'est e residente all'estero. Testimoni hanno raccontato che l'investitore si sarebbe fermato a cercare di soccorrere le ragazze. Sottoposto ai test per alcool e droga, è stato arrestato e si trova in caserma per ulteriori accertamenti.

 

