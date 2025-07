Lecce, sequestrato l'olio usato per i pasti di alunni e anziani

Rifornivano le mense per i bambini e gli anziani di 38 comuni nel salento con l'olio che - una volta - veniva usato come combustibile per le lampade. Tre imprenditori sono stati denunciati perché dichiaravano di produrre, e vendere, olio extravergine d'oliva ma in realtà immettevano sul mercato olio di semi allungato con quello lampante, inadatto al consumo alimentare.