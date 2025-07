Le spiagge italiane celebrano i cani da salvataggio

Addestrati per ogni situazione, a loro, il 25 luglio, è stata dedicata una giornata internazionale con dimostrazioni su tante spiagge italiane. Per diventare cani da salvataggio è necessario seguire un corso che dura circa due anni, con addestramento sia a terra (tra agility e socializzazione) e sia in acqua (prevedendo tecniche di salvataggio a breve e lunga distanza e trasporto di oggetti, ad esempio). Al termine del corso, il cane ottiene un brevetto valido in tutta Italia e riconosciuto dalle autorità competenti.