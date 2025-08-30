Le proteste Pro Pal arrivano al festival di Venezia

Migliaia di manifestanti Pro Pal - 5000 secondo gli organizzatori - in marcia verso il palazzo del cinema. Mentre il festival sul tappeto rosso sfoggia divi e annuncia film in concorso, tra gli alberghi del lusso sfilano gli striscioni per la pace a Gaza.

Ci sono 200 movimenti di ogni orientamento, sindacati, centri sociali e l'associazione partigiani Anpi, promotrice dell'iniziativa già un mese fa. Mescolati alla folla, attrici, registi, lavoratori dello spettacolo, alcuni usciti dalle sale di proiezione.