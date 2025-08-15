Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Nell'hotspot gestito dalla croce rossa 317 PERSONE

Lampedusa, altri sbarchi di migranti sull'isola

L'ultimo naufragio, con 27 migranti morti, tra cui una neonata, e un numero imprecisato di dispersi

di Massimiliano Di Dio
15 Ago 2025 - 12:51
01:31 

L'ultimo naufragio a largo di Lampedusa - con 27 migranti morti, tra cui una neonata, e un numero imprecisato di dispersi - resta impresso nelle drammatiche immagini dei soccorsi che hanno salvato 58 vite.
Ma la tragedia non sembra aver fermato le partenze dal Nord Africa. 8 persone sono arrivate nella notte, sei gli sbarchi nelle ultime ore con oltre 200 approdi. Nell'hotspot gestito dalla croce rossa sono presenti 317 migranti.

lampedusa
naufragi
migranti

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri