Lampedusa, altri sbarchi di migranti sull'isola

L'ultimo naufragio a largo di Lampedusa - con 27 migranti morti, tra cui una neonata, e un numero imprecisato di dispersi - resta impresso nelle drammatiche immagini dei soccorsi che hanno salvato 58 vite.

Ma la tragedia non sembra aver fermato le partenze dal Nord Africa. 8 persone sono arrivate nella notte, sei gli sbarchi nelle ultime ore con oltre 200 approdi. Nell'hotspot gestito dalla croce rossa sono presenti 317 migranti.