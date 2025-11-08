La storia di Nawal, l'angelo dei profughi

Nawal Soufi, 38 anni, marocchina di origine e italiana di adozione, residente a Catania, è conosciuta da molti migranti come riferimento per arrivare in Italia. Il suo attivismo le è costato diverse denunce per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, tutte però archiviate in quanto è stato sempre riconosciuto come prevalente lo stato di necessità dei migranti. Nawal, intanto, non ha mai smesso di aiutare chi è in difficoltà sia in mare che via terra. Un'attività che le è valso il soprannome di "Angelo dei profughi".