Cronaca
UNA MISSIONE

La storia di "Mr. Tuvs", il ragazzo che pulisce Roma

Valerio, questo il suo vero nome, elimina le scritte sui muri della Capitale

di Emanuela Vernetti
31 Ago 2025 - 20:07
01:30 

Tuta bianca, mascherina e un tubo a tracolla. Ecco all'opera "Mr. Tuvs", il 27enne che pulisce Roma. Un moderno ghostbuster o quasi, perché è proprio lui a rendere invisibili le scritte sui muri della Capitale. Per riportare il decoro, basta una sabbiatrice. Per Valerio, il suo vero nome, ha le idee molto chiare: a 19 ha cominciato a lavorare nella ditta di pulizie del padre, e ora il mestiere è diventato per lui una missione. "Pulisco tutto fontane monumenti. La mia missione è vedere la città pulita", spiega.

