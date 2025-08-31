La storia di "Mr. Tuvs", il ragazzo che pulisce Roma

Tuta bianca, mascherina e un tubo a tracolla. Ecco all'opera "Mr. Tuvs", il 27enne che pulisce Roma. Un moderno ghostbuster o quasi, perché è proprio lui a rendere invisibili le scritte sui muri della Capitale. Per riportare il decoro, basta una sabbiatrice. Per Valerio, il suo vero nome, ha le idee molto chiare: a 19 ha cominciato a lavorare nella ditta di pulizie del padre, e ora il mestiere è diventato per lui una missione. "Pulisco tutto fontane monumenti. La mia missione è vedere la città pulita", spiega.