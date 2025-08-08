La storia di Davide: massacrato per errore e in coma da tre anni

Davide Ferrerio, giovane bolognese, fu massacrato per un tragico scambio di persona mentre era in vacanza a Crotone nell’agosto 2022. Aveva appena 20 anni quando andò in coma irreversibile. Davide fu colpito dal 24enne Nicolò Passalacqua (giudicato in un processo a parte e condannato a luglio in Appello a 12 anni e otto mesi per tentato omicidio) che lo aveva scambiato per colui che corteggiava sotto falso nome sui social la ragazza all’epoca minorenne di cui era innamorato. Da quel giorno la vita di Davide è legata alle macchine mentre ogni giorno i genitori e il fratello non si stancano di parlargli e di accarezzarlo.