La storia di Agata, 18 anni e un lavoro in officina: si occupa di trattori

“Non ho problemi a sporcarmi le mani, non ho neanche il problema di farmi le unghie”. A parlare è Agata Pedretti, 18 anni: il suo posto è in officina. A Chero, in provincia di Piacenza, è l’unica ragazza in ditta: si occupa di trattori e macchine agricole. Non le interessano le unghie, men che meno inseguire la moda a tutti i costi indossa la tuta da lavoro e si rimbocca le maniche. Una passione nata da piccola, "Con mio papà e mio fratello che, abitando in campagna, mi chiamavano sempre a guidare trattori e aggiustarli”. Oggi ha finito la scuola superiore e ha già un contratto stabile