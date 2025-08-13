La Spezia, uccide l'ex moglie e si costituisce

Voleva a tutti i costi che tornasse con lui, era diventato pressante al punto che la sua ex moglie aveva chiesto e ottenuto il divieto di avvicinamento. Tutto inutile, forse a causa di un malfunzionamento del braccialetto elettronico che gli era stato imposto. L'ha raggiunta dove lavorava e l'ha uccisa, poi si è costituito ai carabinieri. L'ennesimo femminicidio stavolta a La Spezia, all'interno di una villa dove la vittima lavorava come collaboratrice domestica. Pochi secondi poi il dramma. Ha estratto un coltello con il quale ha colpito l'ex moglie tre volte. Una testimone presente nella casa ha chiamato i soccorsi mentre l'assassino è scappato. L'uomo in fuga si sarebbe sbarazzato del coltello, decidendo poi di costituirsi ai carabinieri: ha 57 anni, la sua ex moglie ne aveva 54, insieme avevano due figli Riguardo al braccialetto elettronico sembra che già da 10 giorni mostrasse segni di malfunzionamento e che i carabinieri avessero segnalato il fatto all'azienda incaricata della manutenzione.