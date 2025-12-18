La Russa dona a Papa Leone la campanella del Senato | Il Pontefice scopre il volto del Bambinello nel presepe

Le immagini della visita alla Biblioteca del Senato, in piazza della Minerva
Al termine della visita di Papa Leone XIV alla Biblioteca del Senato, in piazza della Minerva, Ignazio La Russa ha donato al Pontefice la campanella del Senato. Lo si vede dalle immagini del video diffuso da Palazzo Madama.
"Questa è la nostra campanella - ha spiegato La Russa al Pontefice - che è un segnale di richiamo ma è anche un segnale di volontà di unirsi in un momento come questo del Santo Natale; poterglielo offrire per noi è un atto di amore, di fiducia e di fede". "Al suono della campana - ha replicato il Papa - noi rispondiamo con generosità specie in questo tempo di Natale".
Nel video si vede che, entrando nella Biblioteca, il Papa ha visitato il presepe allestito, togliendo il velo che copriva l'immagine del Bambinello.