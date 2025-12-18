La Russa dona a Papa Leone la campanella del Senato | Il Pontefice scopre il volto del Bambinello nel presepe

"Questa è la nostra campanella - ha spiegato La Russa al Pontefice - che è un segnale di richiamo ma è anche un segnale di volontà di unirsi in un momento come questo del Santo Natale; poterglielo offrire per noi è un atto di amore, di fiducia e di fede". "Al suono della campana - ha replicato il Papa - noi rispondiamo con generosità specie in questo tempo di Natale".