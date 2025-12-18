Logo Tgcom24
Papa Leone XIV alla Biblioteca del Senato

Per visitare la mostra sulla Bibbia di Borso d'Este. Ad accoglierlo il presidente del Senato Ignazio La Russa e il segretario generale Federico Toniato

18 Dic 2025 - 17:05
5 foto

Papa Leone XIV si è recato alla Biblioteca del Senato, in piazza della Minerva, per visitare la mostra sulla Bibbia di Borso d'Este. Ad accoglierlo il presidente del Senato Ignazio La Russa e il segretario generale Federico Toniato. La visita è durata circa venti minuti. All'uscita il coro polifonico del Senato ha intonato "Adeste fideles".

"È stato un grande onore, un momento di raccoglimento per i credenti e credo anche per i non credenti per quello che la bianca figura del Papa rappresenta come anelito di amore e di pace, specie in vicinanza del Santissimo Natale". Lo ha detto il presidente del Senato La Russa ai cronisti dopo la visita di Papa Leone. "Voglio ringraziare il mio segretario generale - ha aggiunro La Russa - per aver organizzato e resa possibile questa inaspettata e per noi felicissima occasione di visita del Santo Padre".

