Papa Leone XIV alla Biblioteca del Senato

"È stato un grande onore, un momento di raccoglimento per i credenti e credo anche per i non credenti per quello che la bianca figura del Papa rappresenta come anelito di amore e di pace, specie in vicinanza del Santissimo Natale". Lo ha detto il presidente del Senato La Russa ai cronisti dopo la visita di Papa Leone. "Voglio ringraziare il mio segretario generale - ha aggiunro La Russa - per aver organizzato e resa possibile questa inaspettata e per noi felicissima occasione di visita del Santo Padre".