Cronaca
CONTRO IL COMUNE DI MILANO

La battaglia legale per il Museo Leonardo3 non è ancora finita

Dopo la decisione del Tar, gli organizzatori annunciano il ricorso al Consiglio di Stato

di Davide Loreti
29 Ago 2025 - 20:54
Mentre il sindaco di Milano Sala si prodiga per trovare una nuova casa al Leoncavallo, a pochi metri di distanza da Palazzo Marino c'è il Museo Leonardo3, che il Comune vorrebbe sfrattare nonostante racconti l'opera e il genio di Leonardo Da Vinci. Tutto parte da una contestazione fatta agli organizzatori del museo in merito alle due colonne d'ingresso, considerate "pubblicitarie" dal Comune, ma che indicano a milanesi e turisti la presenza del museo. Il Tar della Lombardia ha dato ragione al Comune, sostenendo che quelle due colonne d'ingresso siano un cartello pubblicitario e non semplice accoglienza (come i dehors dei ristoranti). La società che gestisce il museo ha deciso di presentare il ricorso al Consiglio di Stato.

