La battaglia legale per il Museo Leonardo3 non è ancora finita

Dopo la decisione del Tar, gli organizzatori annunciano il ricorso al Consiglio di Statodi Davide Loreti
Mentre il sindaco di Milano Sala si prodiga per trovare una nuova casa al Leoncavallo, a pochi metri di distanza da Palazzo Marino c'è il Museo Leonardo3, che il Comune vorrebbe sfrattare nonostante racconti l'opera e il genio di Leonardo Da Vinci. Tutto parte da una contestazione fatta agli organizzatori del museo in merito alle due colonne d'ingresso, considerate "pubblicitarie" dal Comune, ma che indicano a milanesi e turisti la presenza del museo. Il Tar della Lombardia ha dato ragione al Comune, sostenendo che quelle due colonne d'ingresso siano un cartello pubblicitario e non semplice accoglienza (come i dehors dei ristoranti). La società che gestisce il museo ha deciso di presentare il ricorso al Consiglio di Stato.
