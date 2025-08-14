L'inchiesta del Tg4, Capri a corto di ambulanze

A Capri per tutti era U’ Russ, l’idraulico dell’isola. Pietro Esposito, 78 anni, è morto aspettando un’ambulanza. Quando si è sentito male, un mezzo di soccorso si trovava a Napoli, per portare delle provette. L’altro, col medico a bordo, era impegnato ad Anacapri, a trasferire un paziente verso l’eliporto per il trasporto in terraferma. "Se ci sono più codici rossi e un’ambulanza è già impegnata, che facciamo? Una persona la lasciamo morire?", si chiedono i famigliari del 78enne. "Vivere su un’isola, già è difficile, - ribadiscono, - ci aspettiamo di essere assistiti meglio". "Vogliamo reclutare personale qualificato o in pensione che vive sull'isola", promette Giuseppe Galano, responsabile del 118 per l'Asl Napoli 1. Personale che manca anche per aumentare d’estate l’organico dell’ospedale in cui opera lo stesso sindaco dell’isola. Un presidio che comunque funziona, dove una peritonite può essere operata nel giro di poche ore, ma per gli interventi più gravi è comunque necessario il trasporto in elicottero a Napoli.