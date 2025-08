L'inchiesta del Tg4, a Lampedusa caccia ai medici: "Non vengono perché non c'è convenienza economica"

Lampedusa vista dall'alto. Ultimo lembo d'Italia, terra d'approdo di migranti che partono dall'Africa. E meta di turisti in cerca di spiagge e relax. Gli unici che hanno difficoltà ad arrivare qui sono medici e infermieri. "Gli stessi che accettano Lampedusa e vengono su Lampedusa - spiega Francesco D'Arca, medico responsabile coordinamento isole minori - sono in graduatoria magari all'ospedale di Trapani o all'ospedale di Palermo. Motivo per il quale appena l'ospedale di Palermo chiede far scorrere la graduatoria, uno dei degli infermieri che viene chiamato, lascia immediatamente il posto a qui e se ne va e noi ricominciamo di nuovo perché non hanno convenienza".