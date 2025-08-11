Logo Tgcom24
L'Etna torna a far sentire la sua voce

Ha sorpreso anche questa volta con l'apertura di una nuova bocca effusiva, a quota oltre 3000 metri, sul versante meridionale della Bocca Nuova

di Massimiliano Di Dio
11 Ago 2025 - 13:05
01:29 

L'Etna è tornato a far sentire la sua voce. Per sole 24 ore, ma ha sorpreso anche questa volta con l'apertura di una nuova bocca effusiva, a quota oltre 3000 metri, sul versante meridionale della Bocca Nuova. Le immagini tolgono il fiato. Tanti i turisti che osservano la colata, fascino e paura accompagnano i risvegli del vulcano più grande d'Europa, tra i più attivi del mondo.

Al momento resta l'allerta arancione nell'aeroporto Fontanarossa di Catania, anche se l'eruzione non ha causato alcun impatto sui voli.

