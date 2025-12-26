Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
il videomessaggio

L'Arma dei carabinieri: "Auguri di cuore a chi ci sostiene e ci apprezza"

Il comandante dell'Arma gen. Salvatore Luongo"ricorda l'impegno dei colleghi che garantiscono la sicurezza anche in tempo di Feste

26 Dic 2025 - 19:33
01:06 
video evidenza
carabinieri