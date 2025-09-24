L'anestesista sciopera per Gaza, salta l'intervento per la rimozione di un tumore

Era tutto pronto per l’intervento di rimozione di un tumore, a cui Emanuela Mariani avrebbe dovuto sottoporsi all’ospedale torrette di Ancona, dopo mesi dalla diagnosi di cancro e 16 di chemio. Ma quel giorno l’anestesista che avrebbe dovuto operarla ha aderito allo sciopero nazionale a sostegno di Gaza e lei è stata rimandata a casa.