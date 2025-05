L'amico di Prevost: "Con lui scherzavo come Aldo, Giovanni e Giacomo"

L'agostiniano Francesco Maria Giuliani racconta Papa Leone XIV al microfono di Fabio Marchese Ragona. A partire dal suo carattere autonomo e indipendente: "Non si fa accudire. Nella vita quotidiana, si arrangia da sé" dal momento che "non ama essere servito", tanto "che gli piace molto guidare e si rilassa guidando".



E a livello politico potrebbe essere il fautore di una Chiesa più collegiale: "È una persona molto di comunione. Non a caso l'ordine agostiniano ha proprio il carisma della comunione. Ha citato la sinodalità nel suo discorso. Sono sicuro che porterà avanti il discorso di Chiesa non solo collegiale, ma sinodale, che è ben di più".