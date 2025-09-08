L'alleato contro il caro libri è il mercato dell'usato

A Roma, già dai primi di luglio, le famiglie hanno affollato lo storico mercato di volumi usati sul Lungoteveredi Emanuela Vernetti
Secondo i dati del Codacons, quest'anno il costo dei libri scolastici è aumentato del 30% rispetto a tre anni fa. A Roma, già dai primi di luglio, le famiglie hanno affollato lo storico mercato di libri usati sul Lungotevere.
Al Lungotevere Oberdan di Roma, già dai primi di luglio, i romani hanno iniziato le "trattative" in vista del nuovo anno scolastico: borse cariche di libri in una mano e la lista dei testi scolastici nell'altra. Studenti e genitori si sono dati subito da fare, alla ricerca di testi usati tra i camion dello storico mercato di Roma Nord.
