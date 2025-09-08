L'alleato contro il caro libri è il mercato dell'usato

Al Lungotevere Oberdan di Roma, già dai primi di luglio, i romani hanno iniziato le "trattative" in vista del nuovo anno scolastico: borse cariche di libri in una mano e la lista dei testi scolastici nell'altra. Studenti e genitori si sono dati subito da fare, alla ricerca di testi usati tra i camion dello storico mercato di Roma Nord.