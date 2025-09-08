Logo Tgcom24
Cronaca
RITORNO A SCUOLA

L'alleato contro il caro libri è il mercato dell'usato

A Roma, già dai primi di luglio, le famiglie hanno affollato lo storico mercato di volumi usati sul Lungotevere

di Emanuela Vernetti
08 Set 2025 - 13:32
01:25 

Secondo i dati del Codacons, quest'anno il costo dei libri scolastici è aumentato del 30% rispetto a tre anni fa. A Roma, già dai primi di luglio, le famiglie hanno affollato lo storico mercato di libri usati sul Lungotevere.

Al Lungotevere Oberdan di Roma, già dai primi di luglio, i romani hanno iniziato le "trattative" in vista del nuovo anno scolastico: borse cariche di libri in una mano e la lista dei testi scolastici nell'altra. Studenti e genitori si sono dati subito da fare, alla ricerca di testi usati tra i camion dello storico mercato di Roma Nord.

