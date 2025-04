Kata compie 7 anni, la mamma: "Non smetterò mai di cercarla"

Nel giorno del suo settimo compleanno, Kata sarebbe stata felice e sorridente, come in uno degli ultimi video girati dalla madre Katherine che non ha mai perso la speranza di ritrovarla. Nelle ultime settimane la procura ha riacceso l’attenzione sul caso interrogando i due zii della bambina, entrambi indagati. Nessun passo avanti concreto è stato compiuto, ma almeno - per il momento - è scongiurato il rischio archiviazione.