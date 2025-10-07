Italiana morta a Formentera,"l'autopsia esclude la morte violenta

Non un femminicidio. L'autopsia avrebbe escluso la morte violenta di Luisa Asteggiano, l'italiana di 45 anni di Bra, Cuneo, ritrovata senza vita domenica mattina in un appartamento a Formentera in Spagna. Lo ha dichiarato il comando della Guardia Civil delle Baleari in una nota. Ivan Sauna, il compagno 51enne della donna, fermato con l'accusa di omicidio, è già stato rimesso in libertà dal magistrato. Sarebbe estraneo ai fatti. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire la causa esatta della morte. L'ipotesi più accreditata al momento è che si sia trattato di un incidente domestico. Sulla donna sarebbero stati trovati numerosi lividi. Gli investigatori hanno richiesto nuovi esami che potrebbero aiutare nella soluzione del caso. La donna era andata a vivere a Formentera 15 anni fa, dopo il divorzio. Faceva la cameriera in un locale della movida. Soffriva di una forte depressione dopo che la magistratura spagnola aveva disposto l'allontanamento del figlio adolescente, affidato al padre.