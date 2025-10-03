Italia in piazza, scontri e feriti

Scontri, feriti, tensioni. Una vigilia di cortei con migliaia di persone in piazza in tutta Italia. Allerta massima. Ieri sera a Torino assalto alle officine grandi riparazioni dove è in corso la tech-week. In duecento hanno sfondato i cancelli e assaltato il centro congressi: divelto fioriere e porte, distrutto sedie e tavoli con bastoni e lanciati fumogeni. Minacciati i giornalisti che filmavano gli atti vandalici. A Bologna gruppi di studenti e centri sociali hanno tentato più volte di assaltare la stazione; tentativi tutti respinti dalle forze dell'ordine. Fitto lancio di bottiglie e pietre contro i poliziotti che hanno risposto con i lacrimogeni. Una guerriglia che è proseguita lungo i viali per ore.Tensione altissima anche a firenze: in 5 mila sono riusciti a sfondare il cordone degli agenti e invadere i binari della stazione fermando il traffico ferroviario. Diversi contusi tra le forze dell'ordine.