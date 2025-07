Italia divisa tra caldo e maltempo, un morto e tre feriti in Lombardia

La settimana inizia e continua l'allerta per eventi meteo estremi in 12 regioni.

Alberi abbattuti, allagamenti e frane. Al nord si contano un morto e danni enormi per il maltempo delle scorse ore. In Val Senales, Alto Adige, una frana è piombata su due auto, i vigli del fuoco sono intervenuti per liberarle dai detriti. Problemi al traffico e alla circolazione di treni invece in Friuli Venezia Giulia. Il maltempo ha causato un guasto e provocato rallentamenti e disagi. Un fiume esondato in Veneto, tra le province di Vicenza e Treviso.