Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
ANCORA MALTEMPO

Italia attraversata da un cielo carico di tempesta

Le nuvole minacciose dell'ex uragano Erin si stanno spostando dal Nord verso il Centro-Sud

di Chiara Ottaviani
29 Ago 2025 - 21:38
01:19 

L'Italia è attraversata da un cielo carico di tempesta. Le nuvole cariche dell'ex uragano Erin si stanno spostando dal Nord verso il Centro-Sud, portando con sé vento, piogge torrenziali, grandine e violenti temporali. I fenomeni più intensi interessano tutta la penisola e man mano le perturbazioni scendono lungo lo stivale verso Marche, Lazio e Campania. Si temono temporali di forte intensità con nuovi rischi di esondazioni e disagi. Nel frattempo, restano in allerta Piemonte, Lombardia, Veneto e Toscana dove sono state centinaia le chiamate di soccorso ai vigili del fuoco.

maltempo

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri