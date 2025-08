Italia a fuoco da nord a sud: spesso si tratta di incendi dolosi

"Guardate questi due: cosa stanno facendo? Hanno scaricato dei rifiuti, li hanno bruciati, hanno fatto un rogo. Da questi roghi spesso si generano poi grandi incendi". Lo dice il presidente dimissionario della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un video pubblicato sui social mentre mostra con un tablet le immagini di due incendiari che nelle campagne di Gallico (Reggio Calabria), appiccano un incendio per bruciare alcuni rifiuti. Una colonna di fumo e poi le fiamme che si sono spinte fine alle serre vicine: nella mattinata anche a Pompei ha preso fuoco un deposito di abbigliamento posto sotto sequestro. Gli ultimi incendi divampati, da nord a sud della penisola, in questa stagione segnata da temperature record. Le cause, come sembra in questo caso, sono spesso di origine dolosa.