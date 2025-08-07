Isola del Giglio, assistenza medica in estate e l'idea di un polo sanitario

Meno di millequattrocento residenti nei mesi invernali, oltre diecimila abitanti nel cuore dell’estate. All’Isola del Giglio, perla dell’arcipelago toscano, il bisogno di assistenza medica, nella stagione estiva, aumenta in maniera direttamente proporzionale alla popolazione. Sull’isola sono presenti due presidi sanitari a cui, da giugno a settembre, si aggiunge una postazione medica del 118. Un numero sufficiente per rispondere alle esigenze primarie di residenti e turisti. Ma per i casi più gravi è necessario l'intervento dell’elisoccorso Pegaso, che però - quando le condizioni meteorologiche sono avverse - non sempre riesce ad atterrare.