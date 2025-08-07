Logo Tgcom24
Cronaca
due presidi sanitari

Isola del Giglio, assistenza medica in estate e l'idea di un polo sanitario

Per fare una tac, una risonanza magnetica, un esame diagnostico complesso"bisogna tornare nel continente

di Alessio Campana
07 Ago 2025 - 21:12
02:46 

Meno di millequattrocento residenti nei mesi invernali, oltre diecimila abitanti nel cuore dell’estate. All’Isola del Giglio, perla dell’arcipelago toscano, il bisogno di assistenza medica, nella stagione estiva, aumenta in maniera direttamente proporzionale alla popolazione. Sull’isola sono presenti due presidi sanitari a cui, da giugno a settembre, si aggiunge una postazione medica del 118. Un numero sufficiente per rispondere alle esigenze primarie di residenti e turisti. Ma per i casi più gravi è necessario l'intervento dell’elisoccorso Pegaso, che però - quando le condizioni meteorologiche sono avverse - non sempre riesce ad atterrare.

Da qui la proposta: costituire all’Isola del Giglio un polo sanitario, con strumentazioni adeguate e personale qualificato, che sia in grado di svolgere direttamente sull’Isola diversi accertamenti diagnostici, consentendo una valutazione più attenta delle reali necessità.
 

