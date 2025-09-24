Logo Tgcom24
Ipovedente picchiato e derubato su un tram nell'indifferenza dei passeggeri

Portato in codice arancione all'ospedale, al 55enne sono stati riscontrati lividi su faccia, labbra e petto, escoriazioni ai gomiti

di Tito Gilberto
24 Set 2025 - 19:44
Lo hanno picchiato e derubato su un tram, nell'indifferenza degli altri passeggeri. Sono due pregiudicati di 29 e 42 anni originari del Marocco, individuati anche grazie alle immagini riprese dalla telecamera di sorveglianza del mezzo.Il fatto risale alla metà di agosto. La vittima, un 55enne ipovedente, era sul mezzo che da Milano va a Rozzano, alle porte della città. "Ehi zio, dammi la mano!": così, con tono quasi amichevole, i due malviventi lo hanno agganciato mentre era seduto davanti all'uscita. Alla fermata dove doveva scendere, è scattata l'aggressione.

