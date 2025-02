Investì e uccise un 15enne: sconto di pena. La mamma: "Vogliamo giustizia"

Non riesce a darsi pace Emilia Nastasi, la madre di Valentino Colia il 15enne investito la sera del 17 luglio 2023 a Garbagnate Milanese da un furgone. Alla guida del veicolo, ubriaco e con la patente scaduta, c’era Bogdan Pasca, 34 anni, di origini romene. In primo grado l’uomo è stato condannato in rito abbreviato a 7 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. Giovedì la Corte d’Appello di Milano ha ridotto la pena